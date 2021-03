Torino, Rincon espulso: salta il match di domenica contro l'Inter

Piove sul bagnato in casa Torino. Dopo una settimana nera dovuta al focolaio COVID-19 nel gruppo squadra, i granata quest'oggi hanno rimediato una pesantissima sconfitta contro il Crotone ultimo in classifica.

Come se non bastasse, negli ultimi minuti del match contro la squadra calabrese, è stato espulso il centrocampista venezuelano Tomas Rincon. L'ex centrocampista, tra le altre, della Juventus salterà quindi la partita contro l'Inter, in programma domenica prossima alle ore 15:00.