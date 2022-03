Torino-Inter, un giocatore lascia Appiano: non verrà convocato

Torino-Inter: non ci sarà Brozovic.

L'Inter di Simone Inzaghi domani sarà impegnata nella trasferta di Torino contro i granata di Juric. Sfida non facile, che arriva dopo l'eliminazione in Champions League contro il Liverpool. I nerazzurri devono vincere e hanno tutte le carte per farlo. I campioni d'Italia dopo i tanti punti persi in campionato devono recuperare e il match di domani sarà importante per mettere pressione a Milan e Napoli. Contro il Torino Inzaghi dovrà far fronte alle diverse assenze, soprattutto quelle di Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij.

Entrambi i titolarissimi sono usciti acciaccati dalla sfida di Anfield contro il Liverpool. Arrivano novità soprattutto sul croato. Infatti secondo quanto svelato da Sky Sport e da Matteo Barzaghi, Brozovic non verrà convocato. Inzaghi non potrà fare affidamento sul regista. L'Inter ha provato a recuperarlo fino all'ultimo ma nulla da fare. Il croato ha lasciato Appiano Gentile nel pomeriggio e non partirà con il resto del gruppo per la trasferta di Torino. Il 29enne oggi ha svolto solo una piccola parte dell'allenamento col gruppo, per il resto solo lavoro personalizzato dopo l'affaticamento accusato contro il Liverpool. Dunque oltre a De Vrij, ora è certa l'assenza di Brozovic. Assenza pesante che, come dimostrato contro il Sassuolo, rischia di lasciare una voragine in mezzo al campo. Al suo posto potrebbe toccare ad uno tra Vidal e Gagliardini (qui le probabili formazioni).

