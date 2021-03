Torino-Inter, un difensore nerazzurro lavora a parte per un affaticamento

L'allenamento odierno da parte dell'Inter, ha portato un cattiva notizia in termini di infortuni. Secondo quando è stato detto da Sky Sport, Aleksander Kolarov avrebbe lavorato a parte a causa di un affaticamento muscolare.

Probabile che il difensore serbo lavorerà ancora per qualche giorno a parte in modo tale da recuperare per bene ed essere a disposizione per la fondamentale trasferta di Torino.

Intanto, alla ripresa di oggi, in gruppo c'erano anche Stefano Sensi e Matias Vecino pienamente recuperati e a disposizione di Conte.