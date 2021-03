Torino-Inter, un difensore granata negativizzato dal Covid

Buone notizie per Davide Nicola in vista della partita contro l'Inter. Il tecnico del Torino, infatti, dopo l'allenamento di oggi ha avuto l'importante notizia del recupero di un giocatore dopo essere stato contagiato per Covid.

Il difensore centrale brasiliano Bremer si è negativizzato ed è pronto a scendere in campo domenica pomeriggio contro l'Inter per una partita molto importante in ottica salvezza.

Ancora da recuperare, invece, i difensori Nkoulou e Singo e, soprattutto il gallo Andrea Belotti, ancora positivi dopo la lunga sfilza di contagi avuti in squadra.