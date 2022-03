Torino-Inter, recupera un titolarissimo. Ballottaggio in difesa

Inter, si scaldano i motori in vista del Torino.

I nerazzurri dopo l’eliminazione dalla Champions League,nonostante la vittoria di Anfield Road, stanno preparando la partita di domenica sera contro il Torino di Juric. Le preoccupazioni dopo la partita contro il Liverpool era rivolta alle uscite dal campo di De Vrij e Brozovic. Fortunatamente non si è trattato di infortuni gravi e se l’olandese sta seguendo un percorso personalizzato di terapie che lo terranno fuori dai giochi domenica, ma probabilmente sarà out anche per la gara interna contro la Fiorentina, "Epic Brozo" sarà arruolabile da subito.



Il croato si è allenato a parte anche oggi ma l’affaticamento al polpaccio destro non sembrerebbe preoccupare e domani, secondo quanto riportato da gazzetta.it, dovrebbe essere presente alla seduta di rifinitura. Qualora non ci siano problemi allo Stadio Grande Torino Simone Inzaghi (qui le parole del mister alla squadra) schiererà il centrocampo titolare con Brozovic coadiuvato da Calhanoglu e Barella, dopo che quest’ultimo non ha giocato in Champions causa squalifica. A completare il centrocampo dovrebbero esserci l’olandese Dumfries come esterno destro e Perisic a sinistra. Le voci che vorrebbero che partisse Gosens titolare non sembrano trovare conferma, anche considerando che l’ultima partita giocata titolare dal tedesco risale addirittura a settembre. Dopo l’esordio contro la Salernitana e i pochi minuti in Champions, è molto probabile un suo utilizzo solo a partita in corso. Per quanto riguarda invece la casella lasciata vuota in difesa da parte di De Vrij il sostituto sembra essere D’Ambrosio, facendo in questo caso slittare Skriniar a centro della difesa. In alternativa giocherebbe Ranocchia prontissimo a sostituire l'olandese. Come centrale di sinistra confermato Bastoni dopo l'ottima prestazione di Champions. In attacco invece con Dzeko, sicuro titolare, Lautaro Martinez dopo i 4 gol messi a segno nelle ultime due partite dovrebbe partire titolare accanto al bosniaco.