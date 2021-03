Torino-Inter probabili formazioni: out Eriksen, due dubbi per i granata

L'Inter torna in campo domenica pomeriggio alle ore 15:00 per la ventisettesima giornata di Serie A. Di fronte il Torino di Davide Nicola, squadra in crisi a caccia di punti fondamentali per la salvezza.

Granata alle prese con le assenze di Singo, Nkoulou e lo squalificato Rincon. Probabile il recupero di Belotti, negativizzato dal covid, che dovrebbe partire dalla panchina. In porta Sirigu con Izzo, Lyamco e Buongiorno in difesa. A centrocampo Lukic e Mandragora con uno tra Gojak e Baselli. Sulle fasce Vojvoda e l’ex Ansaldi. In avanti Sanabria lancia la sfida a Zaza e Bonazzoli.

Antonio Conte verso la conferma del solito undici con una sola novità: Gagliardini mezzala di sinistra al posto di Eriksen, alle prese con una leggera infiammazione al ginocchio. A completare il reparto i soliti Barella e Brozovic con Hakimi e Perisic sulle fasce. In attacco Lautaro e Lukaku. Confermati anche Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.