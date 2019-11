Torino Inter - Nerazzurri in campo. Le ultime sulle condizioni di Sensi

I ragazzi di mister Antonio Conte sono scesi in campo per seduta di allenamento al Centro Sportivo Suning in vista della sfida di Torino Inter: riscaldamento, esercizi sulla rapidità, possesso palla e tattica.

Stefano Sensi non è ancora definitivamente recuperato, il centrocampista è in forte dubbio per la trasferta piemontese. Roberto Gagliardini e Kwadwo Asamoah, gli altri infortunati, sono ancora monitorati dallo staff nerazzurro.