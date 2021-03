Torino-Inter, Mandragora:" Vinciamo i duelli e tireremo le somme alla fine"

Parlando ai canali ufficiali del Torino, Rolando Mandragora, centrocampista del club granata, ha analizzato il match di domenica che vedrà la squadra piemontese affrontare l'Inter di Antonio Conte.

Ecco le sue parole:" Sappiamo che tutte le partite sono difficili. Incontriamo una grande squadra, la prima in classifica che lotta per vincere lo scudetto. Incontreremo una squadra forte con un centrocampo fisico e tecnico, quindi dovremo mettere quel qualcosa in più per arginare il loro centrocampo e vincere più duelli possibili. Poi alla fine tireremo le somme".

Parole importanti, che testimoniano come il gruppo Torino sia molto focalizzato in ciò che deve fare in campo. L'Inter deve stare molto attenta, dunque, per conquistare tre punti fondamentali per la lotta scudetto.