Torino-Inter, le ultime: la scelta su Dzeko, una novità in difesa

Dopo la vittoria in Champions sul Liverpool l'Inter è pronta a tornare in campo in Serie A: la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo domenica 13 marzo alle 20:45 per la 29.a giornata allo Stadio Olimpico Grande Torino per sfidare il Torino di Ivan Juric. Di seguito le ultime di formazione sulle due squadre.

TORINO – C’è Berisha in pole su Milinkovic per difendere la porta del Torino. La febbre ha fermato Zima e Sanabria in settimana: Djidji in pole in difesa accanto a Bremer e Rodriguez, Belotti pronto dal 1′ in attacco. A centrocampo tornerà Lukic (al posto di Ricci) accanto a Mandragora, con Singo e Vojvoda (più di Ansaldi) sulle fasce. Pobega e Brekalo verso la conferma sulla trequarti.

(3-4-2-1) Berisha; Djiji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Ivan Juric

INTER – Senza Stefan de Vrij in difesa, con fiducia per l’impiego di Marcelo Brozovic dal 1′ (ieri ha svolto lavoro personalizzato sul campo, oggi in gruppo). Arriva così l’Inter all’impegno col Toro. O D’Ambrosio o Ranocchia con Skriniar e Bastoni in difesa, col primo favorito. Dumfries e Perisic in pole su Darmian e Gosens sulle fasce, col ritorno di Dzeko dal 1′ in attacco accanto a Lautaro. Ottimismo dicevamo per Brozo, ma restano pre-allertati Gagliardini e Vidal.

(3-5-2) Handanovic; D'ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi