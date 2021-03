Torino-Inter, LE ULTIME: Gagliardini dal 1', Belotti dalla panchina

Le ultime che ci arrivano dall'Olimpico Grande Torino, che ospiterà l'attesissimo Torino-Inter alle ore 15, parlano di un Conte intenzionato a schierare i migliori possibili; Nicola deve invece fare di necessità virtù, vista qualche grana ancora dovuta alla situazione Covid. Nel dettaglio:

Torino Davanti a Sirigu recuperato Bremer, negativizzatosi in settimana. Partirà titolare con Izzo e uno tra Lyanco e Buongiorno, al momento favorito. Nkoulou ancora positivo al pari di Singo, che lascerà la fascia destra a Vojvoda con Ansaldi sull'altro lato; a centrocampo Baselli più di Gojak con Mandragora e Lukic. Davanti sicuro di un posto Verdi, mentre è ancora aperto il ballotaggio tra Zaza e Sanabria per affiancare l'ex Napoli. Belotti partirà dalla panchina per gestirne il recupero.

Inter Eriksen recuperato, ma Conte non vuole rischiare: spazio a Gagliardini a completare il centrocampo con Barella e Brozovic. Out Vidal. Nessun dubbio né in difesa -De Vrij, Skriniar e Bastoni- né sugli esterni, dove Hakimi e Perisic hanno vinto i ballottaggi con Darmian e Young. Davanti ancora Lukaku, al suo fianco più Lautaro di Alexis Sanchez, che sarà chiamato dalla panchina.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli, Ansaldi; Zaza, Verdi. All. Nicola

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Brozovic, Perisic, Lukaku, Lautaro. All. Conte