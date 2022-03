Torino-Inter, le probabili formazioni. Due dubbi per Inzaghi

Torino-Inter, tre punti per non perdere il treno scudetto.

Archiviata l’eliminazione in Champions League contro il Liverpool, l’Inter si rituffa in campionato per provare a portare a casa 3 punti fondamentali, soprattutto alla luce della vittoria del Milan ieri sera per 1-0 contro l’Empoli.

Inzaghi sembra orientato a schierare Handanovic tra i pali, in difesa terzetto composto da Skriniar centrale, coadiuvato da Bastoni e da D’Ambrosio (vista l’assenza per infurtunio di De Vrij). A centrocampo partiranno titolari Barella, Calhanoglu e Vecino che resta favorito sia su Gagliardini che su Vidal, visto l’affaticamento muscolare di Marcelo Brozovic che non è stato nemmeno convocato. A destra ballottaggio Darmian-Dumfries con l’italiano che sembra essere in vantaggio sull’olandese ex PSV, mentre a sinistra Perisic titolare a svantaggio di Gosens, con l’ex Atalanta che probabilmente subentrerà a gara in corso. Davanti, invece, non ci sono molti dubbi: maglie da titolari per Lautaro Martinez (4 gol nelle ultime 2 partite) e Dzeko, con Correa e Sanchez pronti a dar man forte qualora ce ne fosse bisogno.

Sponda Torino, invece, Juric sembra intenzionato a schierare Berisha in porta, in difesa osservato speciale Gleison Bremer affiancato da Djidji e Rodriguez. Linea mediana composta da Mandragora e Lukic, ai cui fianchi agiranno Singo e Vojvoda. Reparto offensivo composto invece da Brekalo e Pobega a sostegno dell’unica punta Andrea Belotti, che partirà titolare complice anche la sindrome influenzale che ha colpito Antonio Sanabria.