Torino-Inter, le formazioni ufficiali: la scelta di Inzaghi su Lautaro

Torino-Inter, ecco le formazioni ufficiali del match.

Simone Inzaghi contro il Toro di Juric schiera il 3-5-2. Diversi cambi di formazione soprattutto in vista delle assenze di De Vrij e Brozovic, entrambi infortunati e dunque indisponibili. In difesa, di fronte ad Handanovic spazio al trio Skriniar, Bastoni e Ranocchia. Quest'ultimo sostituirà l'olandese. Invece in mezzo al campo dentro i soliti Barella e Calhanoglu col turco ad agire davanti alla difesa al posto di Brozovic. Mentre mezz'ala sinistra ci sarà Vecino, con Vidal e Gagliardini che si accomodano in panchina. Sulle fasce Darmian e Perisic. In attacco chance per Lautaro, che sarà titolare di fianco ad Edin Dzeko.

Per quanto riguarda il Torino, Juric si schiera quasi a specchio. Il 3-4-2-1 dei granata vede in porta Berisha, con Djidji, Breme e Buongiorno in difesa. Sulle fasce Singo e Vojvoda con Lukic e Mandragora in mezzo al campo. Sulla trequarti spazio alla qualità di Pobega e Brekalo. Il croato è uno degli uomini migliori del Toro e agirà alle spalle del gallo Belotti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Ranocchia; Darmian, Barella, Calhanoglu, Vecino, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. Allenatore Juric.