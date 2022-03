Torino-Inter, le dichiarazioni di un Inzaghi scuro in volto

Torino-Inter, Mister Inzaghi in conferenza stampa lo si vede scuro in volto e molto arrabbiato come mai si era visto in stagione.

Per Mister Inzaghi come riporta la redazione online della Gazzetta dello Sport, l'inizio di match non è stato approcciato bene ma ci sono stati alcuni aspetti positivi: "Ci sono state tante situazioni. Nel primo tempo meglio il Toro come aggressività, però loro hanno segnato su calcio d'angolo e poi Etrit Berisha ha fatto due belle parate".

Inzaghi analizza poi il secondo tempo: "Avremmo meritato di pareggiare prima e probabilmente così avremmo potuto vincere la partita".

Il ruolino di marcia non è naturalmente da campioni d'Italia: "Abbiamo perso forze, energie e uomini nel momento più importante della stagione, ora dobbiamo cercare di recuperare. Anche se abbiamo abbassato le nostre medie, non ho preoccupazioni perché ora abbiamo possibilità di allenarci di più e meglio, dobbiamo analizzare i motivi dei risultati inferiori alle attese".

Inzaghi risponde anche quando gli fanno notare il momento negativo dell'ultimo mese e mezzo in campionato: "Probabilmente c'è stanchezza mentale, ma possiamo comunque fare meglio. Oggi abbiamo comunque creato tantissimo".