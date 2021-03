Torino-Inter, Lautaro: "Partita difficile, ma volevamo la vittoria. Il rinnovo? Arriva"

L'Inter sbanca Torino grazie ad un grandissimo gol di testa di Lautaro Martinez nei minuti finali, che fissa il risultato finale sul punteggio di 2-1 per gli ospiti. Al termine dell'incontro, il numero 10 nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo ai microfoni di Sky Sport, di seguito le sue parole:

"Conoscevamo le difficoltà di questa partita: il Torino aveva bisogno di punti per la salvezza ma anche noi avevamo bisogno di punti per restare in alto in classifica. Quanti gol voglio fare ancora? A me interessa solo vincere, chi segna non è importante".

Lautaro poi chiarisce anche la situazione rinnovo, a suo dire una pura formalità: "In questo momento l'Inter è in difficoltà ma l'accordo si trova. Ci stiamo lavorando e sono tranquillo".