Torino-Inter, la sfida di Gleison Bremer tra presente e futuro: lo scenario

Inter, domenica sera a Torino non sarà semplice.

Juric fa del dinamismo e del tatticismo la sua arma principale ma, per arginare il duo di fuoco Lautaro Martinez-Edin Dzeko, il protagonista sarà sicuramente Gleison Bremer. Tra presente e, magari, futuro, il centralone classe 1997 si prepara alla sfida conscio degli occhi nerazzurri sempre vigili sulle sue prestazioni.

Un altro test importante per il difensore brasiliano, sempre più convincente e nel mirino di moltre altre big europee. Dopo il rinnovo fino al 2024 e le prestazioni di questa stagione, il prezzo è cresciuto. Tuttosport parla di 30 milioni di euro come richiesta minima decisa dal presidente granata Cairo, che però spera lieviti ancor di più visti i tanti i rumors dall’Italia e dall’estero. Le big inglesi sono interessate, come rimarca oggi il quotidiano. In primis il Liverpool, poi il Tottenham e il Manchester City, senza tralasciare il Bayern Monaco in Germania.

E una curiosità di cui parla oggi Tuttosport: “Nell’ultimo periodo Bremer sta studiando l’inglese presso una scuola di lingue specializzata di Torino dove, puntualmente, si reca due volte la settimana: questo non significa che sia già promesso a una società di Premier, ma di sicuro il giocatore vuole imparare una lingua utile per il futuro. Magari per dialogare con gli arbitri nelle coppe europee. Insomma, il suo futuro è ancora tutto da decifrare, le uniche certezze sono che non sarà più al Toro l’anno prossimo e che sta studiando l’inglese”, si legge.