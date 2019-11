Torino Inter, la probabile formazione. Conte verso una conferma a sinistra

Il match tra Torino e Inter è ormai imminente: Conte si appresta ad affrontare Mazzarri in trasferta, con i nerazzurri che sperano di poter strappare i tre punti su un campo difficile e di continuare a rimanere attaccati alla vetta.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "TuttoMercatoWeb" il tecnico salentino non dovrebbe cambiare modulo in vista del match contro i granata. Biraghi a sinistra, con Barella e Vecino che affiancheranno Brozovic. Sulla corsia di destra ci sarà Candreva, switch in difesa con Bastoni che prenderà il posto di Godin.



Fermi ai box invece Stefano Sensi, Asamoah e Gagliardini. Ok Lazaro e De Vrij dopo il rientro ad Appiano Gentile.