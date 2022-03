Torino-Inter, la conferenza di Juric. Diverse assenze nei granata

Torino-Inter, conferenza stampa di vigilia per Ivan Juric. Domani i nerazzurri, l’allenatore del Torino ha parlato così ai giornalisti prima della gara facendo il punto sulla febbre che ha colpito diversi giocatori.

ASSENTI – “È stata una settimana difficile perché abbiamo avuto tanti giocatori con la febbre, qualcuno ha recuperato e qualcuno no. Giocatori come Lukic, Bremer e Rodriguez hanno recuperato. Per Sanabria vediamo oggi, Zima sembra che non ci sarà. Warming può esserci. Anche Milinkovic l’ha avuta”.

ARBITRI – “Siamo sempre alle solite, ci sono periodi in cui gira un po’ male con gli arbitri. Siamo stati un po’ danneggiati, penso anche all’episodio contro il Bologna. Bisogna stare sereni e stare calmi”.

TIRI – “A volte vinci meritando meno e altre, come a Bologna, dove non abbiamo subito niente e abbiamo creato tanto. Nelle ultime due partite i portieri avversari hanno preso di tutto. Quando colpisci un palo è sfortuna e non mancanza di precisione, in questo momento va così”.

PROGETTO – “Se ho paura di dover ricominciare da capo senza Belotti, Bremer e Pobega? Certo, però penso solo a questa stagione. La sensazione è che siamo un po’ incompiuti. Ci è mancato uno step ulteriore in diverse partite”.

PORTIERE – “Domani gioca Berisha? Sì, Milinkovic ha ancora problemi alla mano e Berisha ha fatto una bella prestazione anche se non hanno tirato, la sensazione era positiva”.

WARMING – “Secondo me doveva andare a giocare in prestito ma non è andato. Non è ancora pronto per questo livello, ma in futuro può esserlo”.