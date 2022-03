Torino-Inter, Inzaghi senza Brozovic: novità in regia

Torino-Inter si avvicina.

Simone Inzaghi ha la possibilità di restare in scia del Milan e del Napoli che al momento grazie alle due vittorie sono entrambi sopra dell'Inter. Quella di stasera contro il Torino è una gara fondamentale, soprattutto a livello mentale vista la pressione messa ai giocatori nerazzurri. Intanto perciò c'è da fare i conti con le assenze pesanti. Infatti dall'ultima gara contro il Liverpool condizionata dall'espulsione di Sanchez (qui le ultime di mercato sul cileno), due nerazzurri si son fermati ai box: De Vrij e Brozovic. Su tutti, il croato è insostituibile nella rosa nerazzurra, come dimostrato dal KO interno contro il Sassuolo, dove appunto il regista mancava. Questa sera non sarà del match e Inzaghi dovrà cercare di tappare il buco lasciato in mezzo al campo.

Contro la squadra di Juric, il tecnico nerazzurro ha già le idee chiare. Novità in regia, dove non agirà Nicolò Barella. L'ex Cagliari proprio contro il Sassuolo venne schierato regista, con pessimi risultati. Esperimento fallito e bocciatura per lui. Dunque contro il Torino Inzaghi schiererà Vecino insieme a Barella e Calhanoglu, ma a fare il "regista" in mezzo al campo sarà il turco che con le sue qualità proverà a far girare il gioco nerazzurro. Vecino andrà sul centro sinistra e Barella sul centro destra. Insomma, Inzaghi ha scelto il possibile erede in rosa di Brozovic, che per qualità ancora manca ma il turco spostato davanti alla difesa può essere una valida alternativa.

Intanto mancherà anche Stefan De Vrij, Inzaghi al suo posto schiererà l'affidabile D'Ambrosio (qui le probabili formazioni).