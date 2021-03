Torino-Inter, il d.s. granata: "Nessun alibi. Dobbiamo sudare la maglia"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il d.s. dei granata Davide Vagnati nel pre-match. Momento non semplice per il Torino ed oggi andrà ad affrontare l'Inter lanciata con sette vittorie consecutive: "Indipendentemente da chi abbiamo di fronte dobbiamo metterci lo zaino in spalla, correre e dare tutto. Dobbiamo uscire con la maglia sudata. Oggi ancora di più contro un avversario come l'Inter. Siamo chiamati a fare una prestazione di spessore e cercheremo di farla".

Piccola parentesi su alcuni componenti della rosa: "Belotti? È tornato da poco e partirà dalla panchina, l'importante è che ritrovi la condizione fisica ottimale. Sanabria ha fatto sicuramente un bellissimo gol contro il Crotone, ma non è bastato. Simone ci fa vedere grandi cose negli allenamenti ora dovrà mostrarle anche in campo per aiutarci".

Problematiche in settimana a causa del Covid, ma per il d.s. granata questo non dev'essere un qualcosa dietro il quale nascondersi: "Non mi piace stare a recriminare su delle situazioni oggettive, noi non ci siamo potuti allenare ed abbiamo pagato su questo piano. Questo però non dev'essere un alibi e dovremmo impegnarci per recuperare. Un calciatore del Torino dev'essere responsabile, lucido ed equilibrato per uscire da una situazione del genere. Abbiamo dei professionisti ed abbiamo le qualità per uscire da questo momento".

Il contratto di Belotti è in scadenza, queste le parole del direttore sportivo: "Al di là che ora c'è una partita e non è il caso di pensare al singolo. Dopodiché con Andrea c'è un rapporto chiaro e schietto e ci parliamo quotidianamente e troveremo sicuramente una soluzione".