Torino-Inter, i granata recuperano un altro titolare: i dettagli

Il Torino sembra finalmente vedere la luce, dopo due settimane da incubo in cui il club era piombato in un vero e proprio focolaio di coronavirus. Nella giornata odierna infatti, Wilfried Singo è risultato negativo all'ultimo tampone molecolare effettuato.

Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà alle visite mediche per riottenere l'idoneità sportiva, per poi aggregarsi al gruppo squadra in vista del match di domenica pomeriggio contro l'Inter. Dopo Belotti dunque, la squadra granata ha recuperato un altro titolare, anche se per entrambi è difficile ipotizzare una presenza in campo dal primo minuto contro i nerazzurri.

Al momento l'unico giocatore del Torino ancora positivo al COVID-19 risulta essere il difensore Nicolas Nkoulou.