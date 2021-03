Torino-Inter, i granata recuperano Singo. Dubbio in mediana per Nicola

Il Torino si prepara al match contro i nerazzurri e recupera delle pedine importanti per lo scacchiere di mister Nicola. Come scrive stamani il Tuttosport i granata hanno recuperato giovedì il loro capitano Belotti (difficile però che possa partire dal 1' minuto) e nella giornata di ieri è arrivata la negatività al tampone di Singo: "Il tampone eseguito ieri mattina ha dato esito negativo".

In mattinata dunque l'esterno destro si dovrebbe sottoporre alle visite pr l'idoneità presso il Centro di Medicina dello Sport e potrebbe essere nuovamente arruolabile. Anche se quest'ultimo punto, stando al quotidiano, potrebbe essere difficile: "L’obiettivo del ragazzo è quello di essere ristabilito per la gara di mercoledì alle ore 15 contro il Sassuolo. Ci sarà ancora da aspettare, invece, per Nicolas Nkoulou. Il difensore è ancora positivo".

In attacco, dunque, visto quanto riportato in apertura dovrebbe esserci nuovamente spazio per Bonazzoli (ex Inter) e Sanabria (ottima prova nell'ultima giornata di campionato). Ottimismo, nella retroguardia, per l'impiego di Bremer, in ballottaggio con Buongiorno. Sulla via della ripresa anche Linetty, l'esterno Murru ed il centrocampista Baselli. Quest'ultimo, con molta probabilità, andrà a sostituire lo squalificato Rincon. Occhio però a Gojak.