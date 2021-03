Torino-Inter, gli ultimi precedenti sorridono ma c’è un dato che preoccupa

Domenica pomeriggio alle ore 15:00 andrà in scena il match Torino-Inter, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. I nerazzurri vengono da 7 vittorie consecutive in campionato e sono obbligati a vincere per sperare di incrementare i punti di vantaggio sulle inseguitrici. I granata, attualmente al terzultimo posto in classifica, sono reduci dalla deludente sconfitta contro il Crotone e sono a caccia di punti salvezza.

Sono 153 i precedenti in Serie A tra Inter e Torino: avanti i nerazzurri nel bilancio con 68 vittorie a 36 e ben 49 pareggi. Il match di andata tra le due squadre è stato vinto dall’Inter con una strepitosa rimonta. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, riuscirono a ribaltare i due gol di svantaggio e chiudere il match sul risultato di 4-2.

Nella passata stagione i nerazzurri hanno vinto entrambe le sfide contro il Toro: 3-0 in trasferta nel match d’andata e 3-1 in casa al ritorno. Lo 0-3 della passata stagione ha interrotto una striscia di cinque partite senza successi per l'Inter contro i granata in Serie A di 3 pareggi e 2 sconfitte. Negli ultimi tre precedenti in casa del Torino i nerazzurri hanno incassato due sconfitte, un dato che di certo non fa ben sperare.