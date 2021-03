Torino Inter formazioni ufficiali, la decisione di Conte sul centrocampo

Sarà una sfida senza dubbio ostica quella che questo pomeriggio attenderà l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri saranno ospiti del Torino di Davide Nicola, squadra che occupa attualmente il terz'ultimo posto in classifica ma che ha grande voglia di riscatto.

Per questo motivo, considerando anche il fattore campo, la squadra allenata dal tecnico originario di Lecce dovrà evitare di sottovalutare i granata. Per riuscire a portare a casa i tre punti, Conte ha deciso di mandare in campo dal 1' questo undici:

INTER (3-5-2) Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic, Lautaro, Lukaku.

A questa formazione, l'allenatore dei padroni di casa Nicola risponde con:

TORINO (3-5-2) Sirigu, Izzo, Lyanco, Bremer, Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli, Murru, Verdi, Sanabria.