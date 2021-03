Torino-Inter, designato il direttore di gara per la sfida di domenica

Paolo Valeri dirigerà Torino-Inter, in programma domenica alle ore 15. Si tratta della terza direzione di gara per l'arbitro romano, che durante questa stagione ha già arbitrato Inter-Bologna 3-1, Sampdoria-Inter 1-2 e Inter-Milan di Coppa Italia terminata 2-1, in quest'ultima Valeri si infortunò durante il secondo tempo.

La nota dell'Inter

Sarà Paolo Valeri della Sezione di Roma 2, l'arbitro di Torino-Inter. La 27.a giornata di Serie A 2020/21 si disputerà domenica 14 marzo alle 15.

Valeri avrà come assistenti Ranghetti e Lo Cicero. Il Quarto Uomo sarà Di Martino. Il VAR dell'incontro sarà Fabbri, l'assistente VAR Mondin.