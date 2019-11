Torino Inter, De Vrij analizza la vittoria di ieri con un pensiero a Barella

Con la rete siglata ieri al Torino, Stefan De Vrij ha trovato il primo centro in campionato divenendo anche l'undicesimo marcatore differente della stagione interista.

Ai microfoni dell'inviato di Sportmediaset Marco Barzaghi il difensore ha detto che la sua squadra, complice l'aver segnato alla prima occasione della partita, ha vinto con molta più facilità meritando il risultato finale.

Inoltre, De Vrij ha voluto spendere qualche parola anche per Nicolò Barella che ha lasciato il campo dolorante verso il tramonto del primo tempo. L'olandese, insieme a tutto l'ambiente nerazzurro, auspica che per l'ex cagliaritano non si tratti di qualcosa di grave. Ovviamente però, prima bisognerà attendere l'esito degli esami strumentali.