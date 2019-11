Torino Inter, Conte si esprime sul gruppo e sugli infortunati

Antonio Conte si esprime in conferenza stampa in vista del match contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni sulle condizioni del gruppo prima dell’imminente trasferta.



Sul gruppo: “Ieri abbiamo riabbracciato tutti. Quando c’è la sosta è difficile preparare la partita e dovremo cercare di lavorare per arrivare pronti. Sensi, Politano, Asamoah, Sanchez e D’Ambrosio rimangono indisponibili”.



Sull’emergenza: “Deve essere uno stimolo per tirare il massimo e per sopperire a questa situazione. Sicuramente sono sette partite importanti prima della sosta natalizia e dovremo cercare di fare tutto il possibile per passare anche il turno in Champions”.



Su Sensi: “Ha saltato tutto il miniciclo del mese scorso. Stiamo cercando assieme allo staff medico di recuperarlo e di farlo stare stabilmente in prima squadra”.