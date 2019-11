Torino Inter, come nel 2012/2013: Conte potrebbe diventare il primo

Domani sera l'Inter di Antonio Conte è attesa dalla trasferta in casa del Torino. I nerazzurri arrivano a questo incontro con un percorso netto in trasferta: 6 vittorie su 6 partite giocate. In casa dei granata, l'Inter andrà a caccia della settima vittoria consecutiva in trasferta.

Un successo contro il Torino porterebbe l'Inter di Conte a quota sette vittorie esterne di fila, migliorando il primato che regge dalla stagione 2012/2013 ed eguagliato nell'ultimo match vinto in trasferta contro il Bologna: sei vittorie consecutive come l'Inter di Andrea Stramaccioni. Ancora lontano Roberto Mancini con 11 successi di fila.

Sarà un incontro difficile in casa dei granata, un match che vedrà con molta probabilità un tasso agonistico molto elevato. I nerazzurri dovranno essere bravi a sfruttare le maggiori qualità tecniche per cercare di evitare che l'agonismo del Torino (una delle caratteristiche principali della squadra di Mazzarri) prevalga sulla tecnica dell'Inter.