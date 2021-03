Torino-Inter 1-2, Stellini:" Vincere queste partite è fondamentale"

Dopo la vittoria fondamentale contro il Torino per 2-1 in casa dei granata, in cui i ragazzi di Nicola sono riusciti a mettere seriamente in difficoltà la squadra nerazzurra, l'Inter procede spedita la sua marcia scudetto, collezionando l'ottava vittoria consecutiva. Ai microfoni di Sky Sport, Stellini, vice di Conte squalificato, ha analizzato il match.

"Queste sono vittorie molto importanti perchè i punti contano per tutti in queste ultime partite e le squadre non ti concedono molto. Bisogna trovare grandi giocate e delle situazioni per sbloccare gare di un certo tipo. Se Eriksen e Sanchez hanno cambiato la partita? Certamente sapevamo che sarebbe stato una partita di questo tipo, con il Torino che si sarebbe chiuso. L'abbiamo preparata così, sapendo di poter inserire la loro qualità a partita in corso. Con loro abbiamo avuto un bel cambio di marcia".

" Christian ha svoltato nell'essere decisivo nelle partite. Lui aveva bisogno di abituarsi ad un tipo di calcio diverso, tatticamente molto complicato e lo ha fatto bene. Lautaro e Lukaku? Romelu è bravo ad essere un riferimento e Lautaro a girargli intorno. Sono bravi ad attaccare la profondità, sono bravi a giocare per la squadra. A volte dobbiamo frenarli anche in allenamento perchè, con tante partite, vogliono anche fermarsi a provare le conclusioni. Si completano tra loro e sono disposti al sacrificio".

"Noi siamo uno staff che collabora molto e comunica molto. Con Conte non esistono pause anche a distanza, è sempre con noi. Ma va bene così, noi siamo a disposizione per fare in modo di portare avanti la sua idea di calcio".