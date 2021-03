Torino, Bremer in gruppo. Belotti negativo, si attende idoneità

Il Torino è tornato in campo al Filadelfia per la sessione mattutina. Secondo quanto riportato dal Corriere Granata Bremer si è allenato regolarmente in gruppo con il resto della squadra. Oggi, per la squadra di Nicola, seduta tecnico-tattica che si è conclusa con una partita a ranghi misti.

Belotti è risultato negativo al tampone, domani sosterrà le visite mediche d'idoneità per riprendere ad allenarsi. Singo e Nkoulou, invece, sono ancora in attesa dell'esito.

La probabile formazione

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Mandragora Baselli, Lukic, Ansaldi; Verdi, Sanabria. All. Nicola