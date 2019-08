Top Calcio 24 - Biasin tuona contro Icardi. Le parole

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24. Ecco quanto affermato sul caso Icardi:



“A meno di miracoli dell’ultimo secondo, Icardi resta all’Inter. Sanchez alla fine lo prenderanno, magari le caratteristiche non sono proprio quelle che piacciono a Conte ma non credo che si lamenterà di un attaccante di questo livello. E’ chiaro che Icardi dovrebbe andare da un’altra parte, non è bello vedere così uno che ha fatto 130 gol. Forse, se si fosse usato un metodo diverso, Icardi sarebbe già andato da un’altra parte e avrebbe portato 70 milioni. Icardi non vuole creare un problema all’Inter, Icardi vorrebbe giocare nell’Inter e non ha capito che non lo faranno giocare. Siamo di fronte ad un inedito, è il primo giocatore che vuole restare a tutti i costi.



E’ illogica e controproducente per il giocatore e per il club ma è la prima volta che vedi uno così attaccato e noi la facciamo diventare una cosa brutta. Io impazzisco. E comunque l’Inter vuole 70 milioni per cedere Icardi, non è che lo regala. Conte? Dipendesse da Conte, l’avrebbe già accolto. Conte e Icardi hanno parlato più e più volte, è una decisione della società. Ed è la quarta estate che passo a dire che Icardi vuole rimanere. Non è ambizioso uno che vuole rimanere a tutti i costi? Lui non è ambizioso, è interista! E noi arriviamo a definire il peggiore di tutti l’unico che in 10 anni ha dimostrato attaccamento alla maglia. Io veramente impazzisco”