Toni:" Barella è il miglior centrocampista italiano. Juve dominata dall'Inter"

Durante la trasmissione 90 minuto, l'ex campione del Mondo, Luca Toni, si è soffermato a parlare di alcuni singoli dell'Inter e, più in particolare, del numero 23 nerazzurro, Nicolò Barella.

Ecco le sue parole:" Barella è il miglior centrocampista italiano e dell'Inter, nel 3-5-2 di Conte c'è bisogno di un giocatore come lui che corre e fa gol. È la certezza del centrocampo dell'Inter, forse l'unica zona di campo in cui è andata un po' in difficoltà quest'anno".

Ha poi proseguito sullo scorso Inter-Juve:" È stata la peggior Juve della stagione, ma è stata brava a ripartire in Supercoppa. Con l'Inter non è mai scesa in campo, è stata sottomessa".