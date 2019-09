TMW - Solari: "L'Inter può vincere lo Scudetto. Io ci spero"

Santiago Solari, centrocampista ex Inter, è stato intervistato dai colleghi di TuttoMercatWeb a margine dell' evento di presentazione FIFA The Best tenutosi a San Siro. L'argentino ha parlato anche dell'Inter di Antonio Conte.

L'Inter di Conte?

"Sono felice per l'inizio bello dell'Inter, ho vissuto tre anni meravigliosi lì, abbiamo vinto tutto. Può vincere lo scudetto, competere con Napoli, Milan e soprattutto Juve è difficile ma l'anno è iniziato bene e io ci spero".