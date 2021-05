TMW - Sirene straniere per Sensi. Per Joao Mario l'Inter fissa il prezzo

Niccolò Ceccarini ha parlato su TuttoMercatoWeb delle possibili uscite in casa Inter, utili per far cassa in un momento di forte incertezza economica.

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato su TuttoMercatoWeb delle possibili uscite in casa Inter, utili per far cassa in un momento di forte incertezza economica nel calcio europeo. A quanto pare nella lista dei partenti potrebbe finire anche Stefano Sensi, da poco tornato a completa disposizione del mister dopo una stagione decisamente travagliata. L'ex Sassuolo infatti piace allo Shakhtar Donetsk, club che secondo le ultime notizie avrebbe già bloccato Roberto De Zerbi in vista della prossima stagione. L'Inter è aperta al dialogo ma difficilmente lascerà partire il giocatore per una cifra inferiore ai 20/25 milioni di euro. Nel frattempo la società nerazzurra ha anche fissato il prezzo per Joao Mario, autentico trascinatore dello Sporting Lisbona nell'ultimo campionato. Il club meneghino vuole almeno 8 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista portoghese, restano da capire le reali intenzioni della squadra campione di Portogallo.