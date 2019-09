TMW - Sensibile si esprime su Lazaro: le parole

Pasquale Sensibile, ai microfoni di TMW Radio, si esprime su Lazaro. Ecco quanto affermato:



"E’ un giocatore di altissimo livello che ha avuto un’evoluzione tattica che gli ha permesso di essere utile su entrambe le fasce sia come esterno in un centrocampo a cinque sia in una difesa a quattro.



Superato l’ambientamento potrà poi lavorare con Conte, uno degli allenatori più preparati al mondo, e in un club che non ha fatto nulla per nascondersi. Saprà imporsi, anche grazie ad un grande duello interno con Candreva”.