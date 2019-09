TMW - Inter, si lavora a un altro rinnovo: ecco quale

Dopo Lautaro Martinez e D'Ambrosio anche Asamoah si aggiunge alla lista degli intoccabili di Conte.



Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb il club targato Suning starebbe già lavorando per il prolungamento del contratto del ghanese, dopo le recenti prestazioni più che convincenti sul rettangolo verde con la maglia dei nerazzurri.



Per lui contratto fino al 2022, con i colloqui in programma la prossima settimana.