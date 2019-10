TMW - Inter, Lautaro dice la sua sui rigoristi nella squadra

Lautaro Martinez si è espresso ai microfoni di Tuttomercatoweb in merito alla questione rigoristi in casa Inter. Ecco le sue parole:



“Col Cagliari ha segnato Lukaku, poi è toccato a me. La cosa importante è segnare, non chi calcia..."



Sulla vittoria: "Sono molto contento per la mia prestazione individuale, anche se la cosa più importante è il successo della squadra. Dobbiamo continuare a lavorare e allenarci. Io in forma? Sto lavorando bene e mi sento bene. Mi alleno al meglio ogni giorno per poter aiutare l’Inter”.



Parole incisive e chiare quelle de "El Toro", che si mostra particolarmente contento per l'impegno e per il successo odierno.