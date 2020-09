(TMW) Inter, incontro tra Ausilio, Baccin e il DS del Genoa Faggiano

Sono ore caldissime quelle che in questo momento accomunano Inter e Genoa. Le due società, come anticipato già dalla nostra redazione nei giorni scorsi (leggi l'esclusiva qui), stanno lavorando su più fronti.

A prova di ciò, ci sarebbe l'incontro andato in scena nel primo pomeriggio di oggi tra il Direttore Sportivo interista Piero Ausilio, il vice-Direttore Sportivo interista Dario Baccin e il Direttore Sportivo del Grifone Daniele Faggiano.

A collegare l'asse Milano-Genova, secondo la redazione di Tuttomercatoweb ci sarebbero i nomi di Andrea Ranocchia, Antonio Candreva e Andrea Pinamonti. Per quest'ultimo l'Inter ieri ha incontrato l'agente Mino Raiola che a sua volta per riportare il ragazzo in nerazzurro chiede un ingaggio da oltre 3 milioni di euro a stagione.