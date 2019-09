TMW - Inter, definita la cessione dell'attaccante: il punto

Secondo quanto riferito da "TuttoMercatoWeb" Mauro Icardi sarebbe in partenza per Parigi.



Il giocatore si appresta quindi a lasciare Milano per approdare in terra transalpina per sposare il progetto di Al-Khelaifi, assieme a lui anche la moglie agente Wanda Nara.



Sempre stando alle indiscrezioni del noto portale di calciomercato l'argentino sarebbe già arrivato all'aeroporto di Milano Malpensa, con l'arrivo nella capitale francese previsto nella giornata odierna. Icardi-Psg: ore caldissime.