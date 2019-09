TMW - Gerolin: "Scudetto? Inter e Juve le più accreditate a vincere"

Manuel Gerolin, ex direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di TMW in merito alla corsa Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:



"La classifica dice quello che tutti pensavamo. Inter e Juve sono le più accreditate, insieme al Napoli. I bianconeri, comunque, restano in pole. Juve non al top? Ha proposto meravigliosi sprazzi di gioco.



Ha cambiato allenatore e sono cambiati i calciatori, ci vuole tempo. Ma i campioni risolvono le partite con una giocata. E la Juve resta la più accreditata per la vittoria del campionato".