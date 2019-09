TMW - Galante: "Demolizione San Siro? Ecco cosa penso..."

Fabio Galante, ex calciatore interista, ha commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb il nuovo progetto dello stadio di Inter e Milan. Ecco quanto affermato:



"Favorevole o contrario all'abbattimento di San Siro? Dico solo che è stato emozionante vedere i due progetti presentati. Peccato non poterci giocare, sarebbe spettacolare.



Ma lo sarà per tutti. Non si vivrà questa struttura solo la domenica, ma 365 giorni all'anno. Quando saranno realizzati questi progetti, tutti saranno più contenti".