(TMW) Conte Inter, in estate sarà divorzio anche in caso di scudetto?

Archiviata la deludente eliminazione ai gironi della Champions League 2020/2021 con annesso ultimo posto, in casa Inter si iniziano a tirare le prime somme. Parlare di addii a dicembre ovviamente è prematuro, specialmente quando in corsa ancora ci sono Coppa Italia e Scudetto.

Eppure, secondo il noto editorialista di Tuttomercatoweb Enzo Bucchioni, il club nerazzurro e Antonio Conte al termine di questa stagione potrebbero separarsi anche in caso di conquista dello scudetto da parte di quest'ultimo.

"Per salvare la stagione e la faccia, deve andare a conquistare il tricolore e poi, forse, sarà divorzio lo stesso. Il discorso, comunque, riaffiorerà se l’Inter non diventerà presto protagonista almeno in serie A".

Questa la riflessione partorita da Bucchioni. La voglia di portare trofei in bacheca (complici gli insuccessi che avvengono ormai da 10 anni) in casa Inter è tanta. Vedremo come lo stato maggiore nerazzurro deciderà di comportarsi per riuscire nel proprio intento.