TMW - Ceccarini: "Caso Icardi risolvibile solo a una condizione"

Nicolò Ceccarini, ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio, si è espresso sul caso Icardi. Ecco quanto affermato:



“Icardi alla Juventus o ancora all’Inter. Il quadro si sta delineando. Maurito ha declinato l’invito di Roma e Napoli, vuole stare a Milano o al massimo a breve distanza. E quindi non c’è via d’uscita. Le posizioni restano le stesse. L’Inter vuole 70 milioni di euro, la Juventus intende spenderne meno. In più la linea del presidente Zhang è chiara: no ai bianconeri. C’è una condizione però che potrebbe sbloccare tutto ed è l’inserimento di Dybala. Uno scambio alla pari. Ma il problema non si risolverebbe completamente perché la Joya sta benissimo a Torino e non pensa di andare via. Nel caso Dybala sarebbe più propenso a prendere in considerazione l’ipotesi Psg.



Per non lasciare niente di intentato, Paratici lavora su più tavoli. Sta parlando con il Barcellona per Mandzukic e tiene aperto il canale con Parigi per Dybala. Sel’Inter cambiasse idea e accettasse un’offerta cash, le due cessioni in attacco per la Juventus diventerebbero fondamentali. Un tesoretto che potrebbe essere arricchito anche dalle partenze di Rugani, Emre Can (in uno scambio con Rakitic) o Matuidi. Detto questo, a meno di dieci giorni dalla chiusura del mercato, non va affatto esclusa l’ipotesi (più passa il tempo più prende consistenza) che Icardi resti da separato in casa. Una situazione che francamente non gioverebbe a nessuno”.