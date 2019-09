TMW - Carnevali: "L'Inter il club più veloce a prendere Sensi. Su Conte..."

Giovanni Carnevali, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della trattativa che ha portato Stefano Sensi all'Inter. In seguito parole sul Napoli e su Conte:



“Conoscevamo le qualità di Sensi, l’Inter è stata più veloce di altri club stranieri di valore. È un ragazzo intelligente e non può altro che crescere. Vedrete che migliorerà.



Il Napoli ha qualcosa in più rispetto alle altre. Squadra e tecnico possono ambire a stare lassù. Ma attenzione all’Inter, l’acquisto migliore è Conte“.