TMW - Bologna-Inter: possibile riposo per due difensori

Manca sempre meno al prossimo match dei nerazzurri in campionato contro il Bologna: Antonio Conte dovrà ancora una volta privarsi di Danilo D'Ambrosio, fermo ai box dopo una frattura alla falange del quarto dito del piede.



Torna ad allenarsi Sensi: il centrocampista ex Sassuolo potrebbe trovare minutaggio nella sfida contro i felsinei, con il tecnico salentino che sorride dopo aver recuperato una pedina importante sulla mediana anche per l'impegno europeo in Germania contro il BVB di Favre.



Possibile turnover in difesa: secondo le ultime indiscrezioni riportate da "TuttoMercatoWeb" Skriniar e Asamoah potrebbero rifiatare per recuperare energie.



In gruppo invece Ranocchia e Vecino dopo aver smaltito i problemi muscolari recentemente riscontrati.