TMW - Biasin: "L'Inter ha in mente lo scambio del secolo"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, ha parlato della concreta possibilità concreta di uno scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala.

"L’Inter ha deciso di vendere il giocatore per finanziare il mercato e “bonificare” l’ambiente. Difficilmente ci saranno ripensamenti, lo vuole fare a tutti i costi. È un’opzione che aveva in mente anche l’estate scorsa e che oggi è diventata comandamento: a meno di sorprese non ci sarà spazio per Icardi nel gruppo che farà capo ad Antonio Conte. Inter e Juve hanno in mente quello che potremmo definire “lo scambio del secolo”: Icardi a Torino, Dybala alla Juve.

I bianconeri hanno più volte contattato l’entourage dell’ex capitano nerazzurro, Marotta ha un rapporto eccellente con il numero 10 dei campioni d’Italia. Conte non ha ancora parlato con Icardi, ma non sembra particolarmente interessato a farlo. L’allenatore ha in mente un’Inter che non prescinda da un attaccante con le caratteristiche dell’argentino e, in più, non vuole che all’interno del gruppo ci sia spazio per alcun tipo di distrazione: già è difficile combattere con gli avversari, figuriamoci in presenza di rotture di balle di altro genere.

Per lo stesso motivo sono a serio rischio anche Perisic e Nainggolan: se arriveranno offerte gradite al club (al momento mancano), i due giocatori saranno invitati ad accettarle".