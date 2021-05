Tinti davanti alla sede nerazzurra: "Lavoriamo per il rinnovo di Bastoni"

Tullio Tinti è entrato un'ora fa nella sede del club nerazzurro accompagnato dalla sua avvocatessa Sara Agostini. Agente sia di Alessandro Bastoni che di Simone Inzaghi, accostato all'Inter nelle ultime ore, ha risposto così ad alcune domande all'uscita dalla sede interista:

"Inzaghi? No, macché. Sono qui per i miei calciatori. Stiamo lavorando per il rinnovo con l'Inter di Bastoni."