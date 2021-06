Timore operazione per Ibra, Milan spaventato: gli scenari...

Il Milan è davvero in pensiero per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Oggi lo ribadisce con ulteriore forza La Gazzetta dello Sport che entra nel dettaglio: “Il recupero per l’infortunio al ginocchio procede a rilento ed è spuntato lo spauracchio di un’operazione per Zlatan, questo potrebbe incidere sulle decisioni di mercato dei rossoneri”, scrive La Gazza.

Da qui nasce una strategia diversa sul mercato: “Il Milan quindi andrebbe con decisione non solo su Olivier Giroud, mentre si aspetta che gli agenti facciano valere la promessa del Chelsea per liberarlo a zero… Ma non esclude neanche la possibilità di prendere una punta giovane da affiancare a giocatori più esperti”.

E secondo La Gazzetta “uno dei giocatori che piace molto alla dirigenza è del Milan è Giacomo Raspadori del Sassuolo, ma col club emiliano non si è ancora parlato di cifre e numeri per un’eventuale offerta”, si legge. Ricordiamo che su Raspadori ci sono anche i fari dell'Inter.