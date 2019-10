Tifosi dell'Inter furiosi contro Cuadrado sui social: il motivo

Alexis Sanchez ha avuto un infortunio durante l'ultimo match della nazionale cilena. "El Nino Maravilla" rientra a Milano e sarà seguito dallo staff tecnico nerazzurro per ulteriori controlli, ma ciò che ha suscitato l'ira dei tifosi è stato l'intervento di Cuadrado nei confronti del giocatore.



Secondo quanto riferito da "Goal.com" si sarebbe attivata una girandola di commenti nei confronti del numero 16 in forza alla Juventus: Cuadrado è stato accusato sui vari social di essere stato il responsabile del ko di Sanchez.



Il centravanti della Roja è in cima alle tendenze, merito anche del colombiano in forza alla Juve che ha provocato il pubblico del web.