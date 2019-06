Thuram su Conte, dichiarazioni importanti: "Se alleni l'Inter..."

A margine della presentazione del libro "Vorrei e non vorrei", l'ex difensore della Juventus, Lilian Thuram ha parlato ai giornalisti presenti, tra i quali il collega di Tuttojuve.com. Vari gli argomenti toccati, tra i quali l'approdo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter.

"Conte all'Inter? Non l'avevo vista come tradimento. Io credo sia stato un grande giocatore della Juve, un grande allenatore, però ormai il suo mestiere è l'allenatore.

Ha fatto l'allenatore al Chelsea e ha vinto con il Chelsea e credo che le persone che amano il calcio debbano essere felici del ritorno di Antonio in Italia, perché è un grande allenatore. Non credo si possa dire tradimento, altrimenti farebbe l'allenatore solo alla Juve. Se alleni un'altra squadra non dimentichi le cose che hai fatto alla Juve e non è che siccome alleni l'Inter non ami la Juve. E' il suo mestiere".