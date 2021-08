Thuram-Inter, il ds del Borussia M’Gladbach fa chiarezza: le parole

L’ultimo nome accostato all’Inter per l’attacco è quello di Marcus Thuram del Borussia M’Gladbach. Un attaccante rapido, ma con una struttura fisica imponente (192 cm); nasce da ala sinistra ma può giocare anche sulla corsia opposta e da attaccante centrale. Le sue caratteristiche sarebbero perfette per il modulo e lo stile di gioco utilizzato da Simone Inzaghi.



Il 24 enne, è reduce da una buona stagione in Bundesliga in cui ha realizzato 11 reti e 12 assist in 40 partite in tutte le competizioni, attirando le attenzioni del club nerazzurro, alla ricerca di un altro rinforzo offensivo dopo la cessione di Romelu Lukaku. Sull’interesse dell’Inter è il suo futuro è intervenuto il direttore sportivo del club tedesco Max Eberl ai microfoni di gladbachlive.de, facendo chiarezza sulla situazione. Ecco le sue parole:

"Credo che Thuram possa fare ancora di più e può dimostrarlo al meglio al Gladbach. Ha un'incredibile potenziale e dinamismo. E' un giocatore del Gladbach e non vorremmo rinunciare a lui. Quello che accadrà fino alla fine del mercato, non posso escludere nulla. Il fatto è che saremmo estremamente contrari a vendere Marcus e nel caso in cui dovessimo farlo lo faremmo a malincuore. Sono in ottimi rapporti con Mino Raiola. Ma dall'Inter non è arrivata nessuna offerta".